Novagold Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Novagold Resources hat am 01.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 229,82 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -124,660 ARS je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at