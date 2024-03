Novo Nordisk-Aktie auf neuem Rekordhoch: Analysten empfehlen Novo Nordisk zum Kauf

Ein Kaufvotum der norwegischen DNB Bank mitsamt deutlich erhöhtem Kursziel lockte die Marktteilnehmer in die Papiere des Arzneimittelherstellers. An der Nordic NASDAQ steigt der Novo Nordisk-Kurs zeitweise 2,844 Prozent auf 875,1 DKK. Damit belebt sich die Rally neu, nachdem in der vergangenen Woche noch ein Tief seit Anfang Februar erreicht wurde. Im bisherigen Jahresverlauf zeigt sich das Papier mit einem Kursplus von aktuell gut 25 Prozent aber in Topform.

Die DNB Bank traut Novo Nordisk gleichwohl noch einiges mehr zu: Analyst Rune Dahl hob sein Kursziel um ein sattes Viertel auf 1.000 dänische Kronen und stufte sein Votum von zuvor "Hold" auf "Buy" hoch. In einer aktuellen Studie bezeichnete der Experte die kürzlich verkündete Übernahme des US-Auftragsherstellers Catalent durch die Novo-Mutter "inspirierend".

Der Zukauf sei eine wichtige Weichenstellung für die zukünftige Entwicklung von Novo Nordisk, schrieb Dahl weiter. Dadurch erreiche der Konzern einerseits Skaleneffekte, die ihm wichtige Wettbewerbsvorteile im boomenden Geschäft mit seinen Appetitzüglern bescherten. Andererseits sieht er in der Übernahme offenbar eine Lösung für das bisherige Lieferproblem, denn Novo Nordisk hatte die hohe Nachfrage nach Gewichtssenkern kaum befriedigen können. Die künftigen Chancen auf dem Adipositas-Markt hingen nun nicht mehr vom Angebot ab, sondern von der Nachfrage, erklärte der Analyst.

Anfang Februar hatte Novos Mutterkonzern Novo Holdings die Catalent-Übernahme bekannt gegeben. Nach Abschluss der Transaktion, die einen Gesamtwert von 16,5 Milliarden Dollar hat und bis Ende 2024 erwartet wird, sollen gegen eine ebenfalls üppige Vorauszahlung drei Catalent-Abfüllanlagen in Italien, Belgien und den USA in den Besitz von Novo Nordisk übergehen.

Der Abnehmhype, von dem Novo Nordisk mit seinen Mitteln gegen krankhaftes Übergewicht (Adipositas) insbesondere in den USA profitiert, treibt die Aktie seit inzwischen gut drei Jahren kontinuierlich an. Anfang März 2021 hatten Anleger zeitweise noch weniger als ein Viertel des aktuellen Preises für ein Papier auf den Tisch legen müssen. Allein im vergangenen Jahr war der Börsenwert um fast die Hälfte gestiegen. Mit dem kräftigten Kursplus auch im bisherigen Jahresverlauf gehört Novo Nordisk zu den stärksten Werten im Stoxx 50. Einzig überflügelt wird der Wert noch vom Halbleiterzulieferer ASML, der aktuell auch vom allgemeinen Techhype rund um Künstliche Intelligenz (KI) profitiert.

Mit einer Marktbewertung von umgerechnet mittlerweile fast 515 Milliarden Euro ist Novo Nordisk auch der mit Abstand wertvollste Konzern in Europa. Den früheren Spitzenreiter beim Börsengewicht - LVMH - hatte Novo Nordisk bereits im vergangenen Herbst hinter sich gelassen. Aktuell bringt der französische Luxusgüterkonzern 424 Milliarden Euro auf die Waage.

