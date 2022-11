Novo Nordisk-Aktie legt zu: Novo Nordisk wird nach starkem Quartal zuversichtlicher

Die Jahresprognose hob die Novo Nordisk AS erneut an.

Der Nettogewinn stieg im Quartal laut Mitteilung auf 14,41 Milliarden dänische Kronen, von 12,12 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum, und übertraf damit die Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten in Höhe von 13,95 Milliarden Kronen. Der Umsatz legte um 28 Prozent auf 45,57 Milliarden Kronen zu, hier hatten die Analysten nur mit 44,5 Milliarden Kronen gerechnet. Die Einnahmen mit auf dem Hormon GLP-1 basierenden Diabetes-Medikamenten stiegen in lokalen Währungen um 44 Prozent, die Umsätze im Bereich Adipositas wuchsen um 62 Prozent und die Umsätze im Bereich seltene Krankheiten nahmen um 4 Prozent zu, was teilweise durch einen Rückgang der Insulinumsätze um 15 Prozent ausgeglichen wurde, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Im Gesamtjahr erwartet Novo Nordisk nun ein Umsatzwachstum zwischen 14 und 17 Prozent und einen Anstieg des operativen Gewinns um 13 bis 16 Prozent, jeweils in lokalen Währungen. Zuletzt sah der Konzern das Wachstum des Umsatzes bei 12 bis 16 Prozent und den des operativen Ergebnisses bei 11 bis 15 Prozent.

Das ausgewiesene Umsatzwachstum wird nun rund 10 Prozentpunkte höher als in Lokalwährungen eingeschätzt - zuvor waren es 9 Prozentpunkte -, das ausgewiesene Wachstum des operativen Gewinn wird um rund 15 statt 14 Prozentpunkte höher erwartet wird.

In Kopenhagen reagiert die Novo Nordisk-Aktie zeitweise mit einem Plus von 4,66 Prozent auf 838,3 DKK.

Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)