DC Aktie
WKN: 878071 / ISIN: JP3477000008
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08.10.2026 13:24:07
NTT DC Reit proposes DPU-linked performance fee for manager
Manager to cap FY26/27 entitlement; waive if DPU less than US$0.078Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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