Nu Holdings Ltd. Full Year Profit Rises
(RTTNews) - Nu Holdings Ltd. (NU) announced earnings for its full year that Increased, from last year
The company's earnings totaled $2.868 billion, or $0.5846 per share. This compares with $1.972 billion, or $0.4034 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.0% to $15.774 billion from $11.517 billion last year.
Nu Holdings Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.868 Bln. vs. $1.972 Bln. last year. -EPS: $0.5846 vs. $0.4034 last year. -Revenue: $15.774 Bln vs. $11.517 Bln last year.
