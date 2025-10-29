Nucor präsentierte Quartalsergebnisse

Nucor stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,63 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nucor mit einem Umsatz von insgesamt 8,52 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at