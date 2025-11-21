Nutex Health hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nutex Health hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 267,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 252,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at