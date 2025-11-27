Nutra Pharma legte Quartalsergebnis vor

Nutra Pharma veröffentlichte am 24.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,36 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.

Auf der Umsatzseite hat Nutra Pharma im vergangenen Geschäftsjahr 0,59 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nutra Pharma 0,44 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at