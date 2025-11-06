|
Nuvama Wealth Management legte Quartalsergebnis vor
Nuvama Wealth Management hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70,54 INR gegenüber 72,54 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,38 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,57 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
