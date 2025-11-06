Nuvectis Pharma legte Quartalsergebnis vor

Nuvectis Pharma ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nuvectis Pharma die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nuvectis Pharma -0,240 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at