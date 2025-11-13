NuVista Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NuVista Energy stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 231,6 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 255,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at