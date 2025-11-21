NVIDIA Canadian Depositary Receipt: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NVIDIA Canadian Depositary Receipt hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,80 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA Canadian Depositary Receipt 1,07 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,11 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 47,91 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at