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22.05.2026 06:31:29
NVIDIA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NVIDIA hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 139,03 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,22 ARS je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 139,27 Prozent auf 113 934,31 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47 617,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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