KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
29.10.2025 05:32:00
Nvidia investiert 1 Milliarde US-Dollar in Nokia für Netzwerk-KI und 6G-Upgrade
Die Kooperation Nvidias mit Nokia soll KI in Netzwerken etablieren und den Übergang von 5G zu 6G anführen. Nokias Aktie macht den größten Sprung seit 2013.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
