KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
28.11.2025 14:55:00
Taiwan erwartet wegen KI-Booms stärkstes Wachstum seit 2010
Taiwan gilt als Zentrum der Computerchip-Industrie, Konzerne wie Nvidia oder Apple lassen hier fertigen. Nun sorgt die Nachfrage nach KI-Rechenzentren dafür, dass die Ausfuhren des Landes historisch nach oben gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!