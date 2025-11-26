KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
26.11.2025 18:27:00
Allianz Partners: Versicherungskonzern will offenbar mehr als 1500 Stellen durch KI ersetzen
In den Callcentern der Allianz arbeiten Zehntausende Menschen. Nun plant der Versicherungskonzern laut Berichten, mehr als 1500 von ihnen durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Im Hintergrund laufen offensichtlich bereits Gespräche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!