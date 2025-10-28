Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
28.10.2025 16:59:22
Nvidia to invest US$1 billion in Nokia in AI networking push
The Finnish company will issue about 166 million shares to Nvidia at US$6.01 apieceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!