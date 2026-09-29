Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
|
29.09.2026 22:52:00
Nvidia’s historic buyback announcement underscores a sharp divide in Big Tech
Nvidia is expanding its buyback program to $235 billion while Alphabet and Meta halt repurchases and reallocate money to their AI initiatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sharp Corp.
Analysen zu Sharp Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sharp Corp.
|3,58
|-0,47%