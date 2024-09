NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind

Der Dow Jones macht am Freitag Gewinne.

Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,54 Prozent auf 42 402,69 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,974 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,146 Prozent auf 42 113,42 Punkte an der Kurstafel, nach 42 175,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 42 628,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42 227,95 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,814 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 41 250,50 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 39 164,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, lag der Dow Jones noch bei 33 550,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,43 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 42 628,32 Punkten. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,37 Prozent auf 326,67 USD), Chevron (+ 1,71 Prozent auf 144,43 USD), Visa (+ 1,55 Prozent auf 275,89 USD), Walt Disney (+ 1,26 Prozent auf 96,40 USD) und American Express (+ 1,13 Prozent auf 271,19 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-1,76 Prozent auf 187,79 USD), 3M (-1,51 Prozent auf 137,34 USD), IBM (-0,55 Prozent auf 222,21 USD), Microsoft (-0,43 Prozent auf 429,44 USD) und Intel (-0,10 Prozent auf 23,90 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 821 841 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,02 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at