NYSE-Handel Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,29 Prozent leichter bei 42 229,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,118 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,247 Prozent auf 42 248,26 Punkte an der Kurstafel, nach 42 352,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 42 289,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42 133,89 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 40 345,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 375,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der Dow Jones bei 33 407,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 628,32 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2,00 Prozent auf 158,10 USD), Chevron (+ 1,04 Prozent auf 152,31 USD), JPMorgan Chase (+ 0,56 Prozent auf 212,40 USD), Merck (+ 0,32 Prozent auf 110,12 USD) und Procter Gamble (+ 0,12 Prozent auf 169,08 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amazon (-2,87 Prozent auf 181,15 USD), Travelers (-1,44 Prozent auf 232,80 USD), Home Depot (-0,89 Prozent auf 404,71 USD), Apple (-0,82 Prozent auf 224,94 USD) und Dow (-0,81 Prozent auf 54,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 055 249 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,143 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

