NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,62 Prozent stärker bei 48 803,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,652 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,017 Prozent tiefer bei 48 493,11 Punkten, nach 48 501,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 48 354,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 854,05 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,019 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der Dow Jones 49 501,30 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 850,94 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 42 520,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,871 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 626,85 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3,53 Prozent auf 216,09 USD), Caterpillar (+ 2,66 Prozent auf 741,41 USD), NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 183,04 USD), 3M (+ 1,59 Prozent auf 161,00 USD) und UnitedHealth (+ 1,54 Prozent auf 293,66 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,67 Prozent auf 185,62 USD), Coca-Cola (-1,55 Prozent auf 78,11 USD), Procter Gamble (-0,90 Prozent auf 158,29 USD), Nike (-0,87 Prozent auf 58,88 USD) und JPMorgan Chase (-0,49 Prozent auf 298,79 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 259 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,815 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

