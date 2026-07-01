NYSE-Handel: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,22 Prozent aufwärts auf 52 432,10 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,318 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,289 Prozent auf 52 168,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52 319,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52 026,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 742,66 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,840 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51 078,88 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46 565,74 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 44 494,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,37 Prozent. Bei 52 742,66 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,90 Prozent auf 164,33 USD), Microsoft (+ 3,79 Prozent auf 387,16 USD), American Express (+ 3,11 Prozent auf 348,78 USD), IBM (+ 2,96 Prozent auf 289,54 USD) und Visa (+ 2,55 Prozent auf 351,84 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-6,36 Prozent auf 997,13 USD), Walmart (-4,15 Prozent auf 108,56 USD), Merck (-1,87 Prozent auf 126,10 USD), Amgen (-0,89 Prozent auf 358,91 USD) und Cisco (-0,84 Prozent auf 116,47 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14 596 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,138 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at