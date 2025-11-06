O-I Glass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

O-I Glass hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat O-I Glass im vergangenen Quartal 1,65 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte O-I Glass 1,68 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at