O2-Aktie unbewegt: Telefonica Deutschland-Vorstand und -AR empfehlen für Zustimmung zu Telefonica-Offerte

Vorstand und Aufsichtsrat hielten das Angebot aus finanzieller Sicht für angemessen, heißt es in einer Stellungnahme. Die spanische Telefonica SA bietet 2,35 Euro je Telefonica-Deutschland -Aktie. Die Frist für die Annahme des Angebots hat am 5. Dezember begonnen und endet voraussichtlich am 17. Januar.

Via XETRA verharrt die O2-Aktie zeitweise unverändert bei 2,35 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)