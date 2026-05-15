Oaktree Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Oaktree Acquisition hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oaktree Acquisition 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at