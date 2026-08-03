Oando präsentierte Quartalsergebnisse

Oando hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,00 NGN beziffert, während im Vorjahresquartal -4,000 NGN je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Oando mit einem Umsatz von insgesamt 1 073,97 Milliarden NGN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,22 Milliarden NGN erwirtschaftet worden waren, um 36,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at