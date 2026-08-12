OAT Agrio legte Quartalsergebnis vor

OAT Agrio hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 105,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OAT Agrio 82,44 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat OAT Agrio mit einem Umsatz von insgesamt 9,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at