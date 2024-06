Oatly Announces Partnership with EF Pro Cycling

Company Becomes “Official Performance Partner” For Men’s and Women’s Teams and co-title partner on the women’s team, now riding as “EF-Oatly-Cannondale” MALMÖ, Sweden, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly , the world’s original and largest oatmilk company, today announced it has entered into a Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel