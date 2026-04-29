Oatly AB Aktie
WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088
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29.04.2026 13:00:47
Oatly Reports First Quarter 2026 Financial Results
MALMÖ, Sweden, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (publ) (Nasdaq: OTLY) (“Oatly”, the “Company” or the “Group”), the world’s original and largest oat drink company, today announced financial results for the first quarter ended March 31, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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