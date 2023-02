Oatly to Report Fourth Quarter and Full Year 2022 Financial Results on March 15, 2023

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

MALMÖ, Sweden, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY), the world’s original and largest oat drink company, will report financial results for the fourth quarter and full year ended Dec. 31, 2022, on Wednesday, March 15, 2023, before the U.S. market opens.