06.11.2025 06:31:29
OBAYASHI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
OBAYASHI präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 85,25 JPY gegenüber 40,80 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 665,89 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
