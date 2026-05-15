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15.05.2026 06:31:29
OBAYASHI präsentierte Quartalsergebnisse
OBAYASHI hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 61,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 70,61 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OBAYASHI einen Umsatz von 738,94 Milliarden JPY eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 249,42 JPY. Im letzten Jahr hatte OBAYASHI einen Gewinn von 203,88 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat OBAYASHI im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2 586,26 Milliarden JPY im Vergleich zu 2 620,10 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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