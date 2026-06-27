Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
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27.06.2026 06:00:51
Ocado major shareholders mount rearguard action to save CEO Tim Steiner
Multiple investors oppose plans led by chair Adam Warby and Tetra Pak billionaire board member Jörn Rausing to oust co-founderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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