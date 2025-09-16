Ocean Power Technologies Aktie
WKN DE: A2PFQU / ISIN: US6748705067
|
16.09.2025 02:05:08
Ocean Power Technologies Inc. Q1 Sales Decline
(RTTNews) - Ocean Power Technologies Inc. (OPTT) released Loss for first quarter of -$7.39 million
The company's earnings came in at -$7.39 million, or -$0.04 per share. This compares with -$4.45 million, or -$0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.2% to $1.18 million from $1.30 million last year.
Ocean Power Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.39 Mln. vs. -$4.45 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.05 last year. -Revenue: $1.18 Mln vs. $1.30 Mln last year.
