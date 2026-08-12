Odyssey legte Quartalsergebnis vor

Odyssey ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odyssey die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Odyssey in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,1 Millionen INR im Vergleich zu 78,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at