Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 2,9 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 53 Basispunkten.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Daten veröffentlicht. Auch in den USA stehen keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Kalender. Der Markt wartet auf die Veröffentlichung von US-Inflationsdaten am Dienstag. Bis dahin sei nicht mit "belastbaren Trends am Markt zu rechnen", heißt es in einem Kommentar der Dekabank.

Aus den Reihen der Federal Reserve wollen sich im Laufe des Tages noch einige Redner zu Wort melden. Zuletzt haben sich zahlreiche Notenbanker gegen die hohen Zinssenkungserwartungen an den Finanzmärkten gestemmt. Aktuell wird eine erste geldpolitische Lockerung auf der übernächsten Zinssitzung Anfang Mai für möglich gehalten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,81 2,94 -0,13 11 5 Jahre 2,67 2,72 -0,05 35 10 Jahre 2,90 2,93 -0,03 53 30 Jahre 3,10 3,13 -0,03 53

ger/ste