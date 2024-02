Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sechs Basispunkte auf 2,88 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,37 Prozent auf 133,24 Einheiten.

Konjunkturseitig wurde bekannt, dass der Lohnanstieg in der Eurozone sich zum Jahresende hin abgeschwächt hat. Der Zuwachs sei von 4,7 Prozent im dritten Quartal auf 4,5 Prozent im vierten Quartal gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Der Rückgang erfolgte allerdings auf hohem Niveau: Die Rate im dritten Quartal war ein Rekordwert für den Währungsraum gewesen.

Die in den USA veröffentlichten Frühindikatoren zeigten sich für Jänner etwas schwächer, als Experten im Vorfeld erwartet hatten. Sie lagen im Jänner bei minus 0,4 Prozent. Experten hatten im Vorfeld mit minus 0,3 Prozent gerechnet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,89 3,02 -0,13 10 5 Jahre 2,68 2,75 -0,07 33 10 Jahre 2,88 2,94 -0,06 50 30 Jahre 3,03 3,08 -0,05 49

sto/mik