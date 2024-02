Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sieben Basispunkte auf 2,87 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,39 Prozent auf 133,04 Einheiten.

Bekannt wurde konjunkturseitig, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft nach jüngsten Rückschlägen wieder etwas verbessert hat. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Februar zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 85,5 Zähler, wie das Ifo-Institut mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Nach den am Vormittag publizierten Konjunkturdaten aus Deutschland blieben weitere makroökonomische Veröffentlichungen am Nachmittag Mangelware.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,97 3,10 -0,13 10 5 Jahre 2,72 2,79 -0,07 33 10 Jahre 2,87 2,94 -0,07 48 30 Jahre 3 3,06 -0,06 49

sto/mha