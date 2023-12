Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um acht Basispunkte auf 2,66 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 53 Basispunkten.

Abwärts ging es hingegen mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verschlechterte sich um 0,17 Prozent. Thema des Tages war die wie erwartet ausgefallene EZB-Leitzinsentscheidung. Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Zinsen im Euroraum zum zweiten Mal in Folge unverändert. Der Leitzins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, bleibt nach einer Entscheidung des EZB-Rates bei 4,5 Prozent.

Die Euro-Währungshüter dämpfen trotz deutlich gesunkener Inflation die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. "Es gibt noch viel zu tun", sagte die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, am Donnerstag im Anschluss an die letzte Sitzung des EZB-Rates in diesem Jahr. "Wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen diskutiert. Keine Diskussion, keine Debatte über dieses Thema."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,65 2,79 -0,14 10 5 Jahre 2,46 2,56 -0,10 37 10 Jahre 2,66 2,74 -0,08 53 30 Jahre 2,90 2,93 -0,03 56

