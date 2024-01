Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Aufschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel etwas gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen leicht. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,75 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen traten auf der Stelle. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um sehr moderate 0,04 Prozent. Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Handel mangels wichtiger Impulse.

Die internationalen Finanzmärkte warten auf die am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Die Daten könnten Hinweise auf den Beginn einer geldpolitischen Wende in den USA geben. In den USA hat die Teuerung zuletzt deutlich nachgelassen, sodass die Fed eine geldpolitische Lockerung signalisiert hat. Es ist bisher aber unklar, wie schnell und wie deutlich die Leitzinsen in diesem Jahr gesenkt werden.

Im Blickfeld standen Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rückgang der Inflation in der Eurozone wird sich nach Einschätzung des Vizepräsidenten der EZB, Luis de Guindos, im Jahr 2024 verlangsamt fortsetzen. Die weitere konjunkturelle Entwicklung sieht er eher pessimistisch. "Konjunkturindikatoren deuten auch im Dezember auf einen wirtschaftlichen Rückgang hin und bestätigen die Möglichkeit einer technischen Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2023", sagte de Guindos.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,70 2,77 -0,07 7 5 Jahre 2,53 2,54 -0,01 38 10 Jahre 2,75 2,76 -0,01 55 30 Jahre 3 3,02 -0,02 58

ste/sto