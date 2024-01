Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,59 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Vor wichtigen US-Konjunkturdaten und der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger zurück und die Kursbewegungen blieben in Grenzen.

Das Interesse der Anleger richtet sich verstärkt auf die Geldpolitik in den USA. Am Abend wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich von der Mitschrift Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember etwas stärker verbessert als erwartet, wurde heute Nachmittag bekannt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,7 Punkte auf 47,4 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich eine Verbesserung auf 47,1 Zähler erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,47 2,59 -0,12 4 5 Jahre 2,32 2,38 -0,06 36 10 Jahre 2,59 2,63 -0,04 56 30 Jahre 2,84 2,88 -0,04 56

ger/sto