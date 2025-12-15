Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,1 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 26 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 127,67 Punkte.

Während der Wochenstart am Anleihemarkt recht impulsarm verlief, dürfte die weitere Woche den Finanzmärkten noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. "Das Hauptevent ist der EZB-Zinsentscheid, obwohl ein unveränderter Leitzins als sicher gilt", schreiben die Experten der Dekabank.

"Der EZB-Stab legt jedoch neue Prognosen vor, die erstmals bis ins Jahr 2028 reichen. Die Inflation dürfte überwiegend unterhalb des Ziels von 2 Prozent liegen, doch es wurde bereits angedeutet, dass das tolerierbar wäre."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,19 2,23 -0,04 3 5 Jahre 2,67 2,70 -0,03 21 10 Jahre 3,10 3,12 -0,02 26 30 Jahre 3,82 3,85 -0,03 36

spa/ste