Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursverlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 3,14 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen gaben am Freitag nach. Der Euro-Bund-Future verlor 0,30 Prozent.

Die Entscheidung der Europäische Zentralbank (EZB) vom Donnerstag, die Leitzinsen nicht anzutasten, hatte die Märkte nicht groß bewegen können. Hinweise auf baldige Zinserhöhungen blieben aus. Vielmehr sehen sich die Notenbanker gut positioniert. "Die EZB-Ratssitzung hat keine Hinweise darüber geliefert, in welche Richtung sich der Leitzins in den kommenden Monaten entwickeln könnte", erklärt Christian Reicherter von der DZ Bank.

Auch OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Martin Kocher schließt Zinsschritte nach oben oder unten im kommenden Jahr nicht aus. "Es gibt keine Vorfestlegung", sagte er mit Verweis auf die weiter unsichere gesamtwirtschaftliche Lage. Sollte es notwendig sein, könne die EZB rasch reagieren, fügte der Notenbanker an. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Wachstumsprognose für das heurige Jahr etwas nach oben korrigiert, für die kommenden Jahre aber unverändert belassen.

Für 2025 rechnet die Notenbank mit einem realen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im September. Für 2026 und 2027 erwarten die Ökonomen wie schon in der vorherigen Prognose ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 1,1 Prozent. Die Inflation wird im kommenden Jahr deutlich sinken. Zwar taste sich die Wirtschaft langsam zurück auf den Erholungspfad, die Lage bleibe aber angespannt, heißt es von der OeNB.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,20 2,18 +0,02 4 5 Jahre 2,69 2,68 +0,01 20 10 Jahre 3,14 3,10 +0,04 25 30 Jahre 3,90 3,85 +0,05 36

rst/ste