Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,81 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Auch die Kurse deutscher Staatsanleihen bewegten sich kaum. Der Euro-Bund-Future hielt im Späthandel mit einem knappen Plus von 0,01 Prozent bei 133,37 Punkten.

Belastet wurden die Anleihenkurse am Donnerstag vor allem mit Aussagen von Fed-Direktor Christopher Waller vom Mittwochabend. Er sieht keine Eile, die Leitzinsen zu senken. Die jüngsten Wirtschaftsdaten rechtfertigten einen Aufschub oder eine Verringerung der Zinssenkungen in diesem Jahr, sagte er. Waller nannte jüngste Inflationszahlen "enttäuschend" und erklärte, er wolle vor Zinssenkungen "mindestens ein paar Monate mit besseren Inflationsdaten" abwarten. Er verwies zudem auf die starke Wirtschaft und robuste Neueinstellungen. Waller gilt als Vertreter einer straffen Geldpolitik.

Konjunkturdaten vom Donnerstag unterstrichen die Auffassung des Fed-Direktors. So war die US-Wirtschaft zum Jahresende hin etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Zudem fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas. Ferner hat sich die Stimmung der Verbraucher im März überraschend verbessert.

Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum hatten am Vormittag kaum Impulse geliefert. Die Geldmenge im Währungsraum stieg im Februar etwas deutlicher als im Monat zuvor. In Italien hat sich die Stimmung der Unternehmen und der Verbraucher im März auseinanderentwickelt: Während das Konsumklima fiel, stieg das Unternehmensvertrauen.

Impulse für den Anleihenhandel könnten jetzt die am Karfreitag anstehenden Inflationszahlen in den USA und Europa liefern. In den USA werden Zahlen zu den US-Konsumausgaben samt den dazugehörigen Deflatoren veröffentlicht. Die Deflatoren sind das von der US-Notenbank Fed favorisierte Inflationsmaß und könnten damit Hinweise auf die kommenden Schritte der Fed liefern. In Europa stehen Verbraucherpreisdaten aus Frankreich und Italien an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,88 2,93 -0,05 6 5 Jahre 2,65 2,66 -0,01 33 10 Jahre 2,81 2,81 0 51 30 Jahre 2,96 2,97 -0,01 51

mik/mha