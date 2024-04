Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,94 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,19 Prozent auf 132,14 Punkte.

Im Rampenlicht standen am Mittwoch Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Inflation hat sich im März erneut abgeschwächt. Die Jahresrate ist auf 2,4 Prozent gefallen und hat sich damit weiter dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von zwei Prozent angenähert.

"Einziger Wermutstropfen bleibt die hartnäckig hohe Preisdynamik bei Dienstleistungen", kommentiert Christian Lips, Chefvolkswirt der Nord/LB. Hier komme den bevorstehenden Lohnabschlüssen eine hohe Bedeutung zu, daher wolle die EZB noch neue Daten zur Lohnentwicklung abwarten. "Der April wird aber der letzte Wartemonat, ab Juni stehen die Zeichen dann auf Zinssenkung - und dies dürfte kommende Woche vom EZB-Rat noch deutlicher als bisher kommuniziert werden", schreibt Lips.

Die Kursausschläge nach den Daten hielten sich in Grenzen. Schließlich hatten die vier großen Volkswirtschaften der Eurozone schon vorher ihre Länderdaten veröffentlicht.

Auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten spielten am Anleihemarkt keine große Rolle. So hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im März unerwartet eingetrübt. Der Beschäftigungsbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP war hingegen besser als erwartet ausgefallen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,90 2,97 -0,07 6 5 Jahre 2,73 2,72 +0,01 33 10 Jahre 2,94 2,96 -0,02 52 30 Jahre 3,10 3,11 -0,01 51

mik/sto