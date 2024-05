Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 2,97 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben am Donnerstag leicht nach. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,21 Prozent auf 131,07 Punkte.

Die in der Früh gemeldeten Außenhandelsdaten aus China belasteten die Anleihen etwas. Im April haben die Exporte und noch deutlicher die Importe zugelegt. Experten sehen darin Anzeichen einer Stabilisierung der inländischen und internationalen Nachfrage.

Die Kommentare zur Zinsentscheidung der Bank of England sowie schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag zwar die Hoffnung auf sinkende Zinsen untermauert, wirkten sich aber nicht merklich in den heimischen Anleihenrenditen aus.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,04 3,07 -0,03 10 5 Jahre 2,82 2,81 +0,01 29 10 Jahre 2,97 2,94 +0,03 47 30 Jahre 3,10 3,06 +0,04 47

mik/spa