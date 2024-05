Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 3,0 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 46 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen zeigten nur wenig bewegt. Der Euro-Bund-Future hielt im Späthandel mit einem knappen Minus von 0,11 Prozent bei 130,54 Punkten.

Der Anleihenhandel verlief angesichts des Pfingstfeiertages in ruhigen Bahnen. Zum Wochenstart wurden weder in der Eurozone noch in den USA marktbewegende Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Nachricht des Hubschrauberabsturzes und Todes des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi sorgte am Anleihemarkt nicht für Bewegung.

Mit Spannung erwartet wird im Anleihenhandel jetzt die am Mittwoch angesetzte Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen US-Notenbankentscheidung. Von den Protokollen erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Schritte der US-Notenbank Fed.

Impulse könnten auch die im Wochenverlauf angesetzten Reden mehrerer wichtiger Notenbankvertreterinnen und -vertreter liefern. Datenseitig werden unter anderem britische Inflationszahlen am Donnerstag und die von der Uni Michigan ermittelten Daten zur US-Verbraucherstimmung am Freitag erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,10 3,14 -0,04 11 5 Jahre 2,89 2,88 +0,01 31 10 Jahre 3 2,98 +0,02 46 30 Jahre 3,14 3,13 +0,01 47

