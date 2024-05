Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Montag im Späthandel weiter mit Kursgewinnen tendiert. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,96 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten.

Bei den heimischen wie auch den deutschen Papieren setzte sich die Aufwärtsbewegung seit Monatsbeginn damit fort. Der Euro-Bund-Future stand zuletzt um 0,23 Prozent höher bei 131,32 Punkten.

Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv, beeinflussten die Anleihemärkte jedoch nur in geringem Ausmaß. So blicken Börsianer auf die Konjunktur im Euroraum so zuversichtlich wie seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor gut zwei Jahren nicht mehr, wie aus der aktuellen Umfrage der Beratungsfirma Sentix hervorgeht. Auch der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für April wurde nach einer zweiten Umfragerunde leicht nach oben revidiert.

Weiters wurde bekannt, dass sich der Rückgang der Erzeugerpreise im März zwar weiter abgeschwächt hatte, jedoch etwas weniger deutlich als von Ökonomen erwartet. So sanken die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 7,7 Prozent prognostiziert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,02 3,09 -0,07 11 5 Jahre 2,79 2,83 -0,04 29 10 Jahre 2,96 3 -0,04 49 30 Jahre 3,08 3,12 -0,04 48

