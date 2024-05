Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig bewegt

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich und wenig verändert gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend nicht weit in verschiedene Richtungen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 3,0 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen zeigten sich knapp behauptet. Der Euro-Bund-Future fiel um magere 0,11 Prozent.

International hielten sich die Investoren an den verschiedenen Finanzmärkten mangels Impulsen mit Engagements zurück. An den Aktienmärkten etwa warten die Investoren auf die am Abend anstehenden Zahlen des Chip-Produzenten Nvidia - welche als wegweisend für die gesamte KI-Branche gelten.

Mit Spannung werde zudem die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Fed erwartet. Dieses könnte Hinweise liefern, ob die US-Notenbank bald mit Zinssenkungen auf das Nachlassen der Inflation reagieren kann.

Die veröffentlichten US-Immobilienzahlen lieferten ebenfalls kaum Auswirkungen auf die Anleihenkurse dies- und jenseits des Atlantiks. In den USA sind im April die Verkäufe bestehender Häuser unerwartet gesunken. Sie fielen zum Vormonat um 1,9 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,10 3,14 -0,04 10 5 Jahre 2,88 2,91 -0,03 31 10 Jahre 3 2,98 +0,02 48 30 Jahre 3,14 3,14 0 48

ste/mik