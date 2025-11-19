19.11.2025 16:18:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel wenig verändert gezeigt. Die Renditen bewegten sich dementsprechend kaum. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,0 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 29 Basispunkten.

Leicht aufwärts ging es für die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,12 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel.

Im Blickfeld standen publizierte Preisdaten, die für die Anleihenkurse aber kaum sichtbare Auswirkungen lieferten. Die Inflation in der Euro-Zone ist im Oktober leicht gesunken und nähert sich dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte und damit eine erste Schätzung von Ende Oktober bestätigte. Im September war die Teuerungsrate noch auf 2,2 Prozent gestiegen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,10 -0,02 6 5 Jahre 2,54 2,55 -0,01 25 10 Jahre 3 3 0 29 30 Jahre 3,72 3,71 +0,01 39

